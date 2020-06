L'entraîneur des gardiens de L'Excel, Eric Deleu, innove avec un stage particulier.

Fort du succès du premier stage organisé au centre d'entraînement de Mouscron l'été dernier, Eric Deleu a décidé de réitérer l'expérience en août prochain avec une nouvelle spécificité : le camp d'entraînement est également ouvert aux attaquants. "Les postes de gardiens et d'attaquants ne sont pas diamétralement opposés comme on pourrait d'abord le croire. Ce sont des positions avec beaucoup de ressemblances, décisifs dans le résultat d'une rencontre", détaille Eric Deleu.

La formation est destinée aux gardiens âgés de 6 à 18 ans et aux attaquants qui ont entre 13 et 18 ans. Le matin, les séances seront spécifiques. Pour les gardiens, le jeu au pied, les sorties aériennes et les réflexes seront travaillés abondamment. L'après-midi, il y aura des oppositions entre les gardiens et les attaquants. Les jeunes pourront bénéficier tout au long du stage des conseils de joueurs professionnels comme Jérémy Perbet, Habib Habibou, MBo Mpenza, Jean Butez ou encore Thomas Kaminski. Des tests physiques poussés seront également réalisés. Lancé en début de semaine, les inscriptions sont déjà nombreuses comme l'attestent les 35 jeunes portiers qui ont déjà répondu à l'appel. Il reste cependant encore de la place.

Plus d'informations sur :https://uhlkeeperacademy.wixsite.com/home