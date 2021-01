Certains tenteront de réaliser le parallèle en comparant Simao et Sa Pinto, qui a agité le banc liégeois durant une saison. S’ils ont la même nationalité, un parcours avec des points de ressemblance comme Braga et un sacré tempérament, le raccourci est totalement faux. Simao n’affectionne pas les mises en scène qui caractérisaient l’ancien entraîneur du Standard. Plus rigoureux tactiquement, le coach hurlu n’a rien à voir avec lui mais, à l’instar de son compatriote, il se trouve dans le viseur des arbitres. Après avoir été exclu face au Club Bruges pour son troisième match à la tête des Hennuyers, le quadragénaire a de nouveau récolté un carton rouge. Une légère poussée sur un ramasseur de balle et un dégagement dans une bouteille d’eau lui ont valu un passage prématuré par les tribunes. "Je suis coupable. C’est uniquement de ma faute", a reconnu le Lusitanien. Toujours très animé sur son banc, Simao a reçu un blâme verbal juste après son avertissement.

Cette exclusion révèle-t-elle un sentiment de frustration ? Le gâchis dans la finition de son secteur offensif malgré un grand nombre d’occasions n’a sans doute pas arrangé les choses. En conférence de presse, l’entraîneur a retrouvé son calme et sa lucidité malgré la 11e défaite de la saison des Frontaliers. "On a réalisé une bonne prestation mais le football est injuste. Il faut se concentrer uniquement sur le prochain match face à Genk."

Ce sera sans lui pour la seconde fois de la saison. Contre Saint-Trond, son adjoint Gilberto Andrade avait pris le relais avec succès. En espérant une même issue face aux Limbourgeois.