Monté à la pause à la place de Jonah Osabutey, Benjamin Van Durmen était satisfait du point pris après avoir subi pendant une majeure partie de la rencontre.

"Nous avons très vite marqué le premier but et cela nous a mis en confiance dès les premières secondes. Le problème, c’est qu’on recule trop quand nous menons au score donc nous sommes un peu trop désorganisés et nous subissons les assauts de l’adversaire. Ils ont ensuite su prendre l’avantage et c’est là que nous nous sommes réveillés."

Le Tournaisien estime également que, malgré le bon point pris, les Hurlus auraient même pu repartir avec les trois points. "Une fois menés, nous avons montré de la hargne et nous pressions beaucoup plus haut nos opposants. Le coup-franc d’Antonov est magnifique. Il a arraché le ballon des mains d’Aleix Garcia en disant qu’il allait la mettre et il a eu raison ! Après ce but, même si on a eu de la chance avec ce but refusé de Onuachu, nous avons su nous montrer encore dangereux à quelques reprises. Avec un peu plus de réussite on pouvait prendre les trois points ce samedi."