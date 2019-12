Le club hennuyer a officialisé la venue de Rudi Vata en tant que "consultant sportif", arrivé au club à la demande d’Hollerbach.

"Il ne faut pas se focaliser sur les PO1 mais bien sur la soif de gagner. Le classement viendra tout seul. Tout passera en tout cas par le travail, car nous avons peut-être moins de talents que certaines équipes. C’est ce travail qui nous rendra plus fort", avance Bernd Hollerbach, l’entraîneur de Mouscron. En cinq jours, les Hurlus accueilleront le 5e et le 7e au classement. En cas de résultats favorables, ils se retrouveront aux portes du top 6, voire même dedans. Mais l’Allemand voit plus loin. "Les points que nous avons à l’heure actuelle nous permettent de construire le futur. Ce qui n’était pas le cas les saisons précédentes."

(...)