Suite au succès 3-0 de Mouscron sur Zulte Waregem, dimanche en clôture de la septième journée, Courtrai est assuré de disputer la finale des playoffs II de la Jupiler Pro League de football.

Vainqueur 2-1 de Waasland-Beveren samedi, Courtrai possède 18 points, 2 de plus que l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 2-3 au Cercle Bruges. Mais les Unionistes ne disposent pas de la licence européenne, ce qui signifie qu'ils ne disputeront pas la finale des playoffs II même s'ils devaient terminer premiers du groupe B. Waasland-Beveren et le Cercle Bruges (7 points chacun) ne peuvent déjà plus rejoindre les hommes d'Yves Vanderhaeghe. Seul Zulte Waregem (7 points également) pouvait encore dépasser Courtrai, à condition de gagner ses quatre derniers matchs, à commencer par celui de dimanche à Mouscron.

Les 'Hurlus', qui n'avaient pris qu'un point jusqu'ici, avaient cependant à cœur d'offrir un succès à leurs supporters.

Taiwo Awoniyi a ouvert le score dès la 11e minute sur penalty, sifflé pour une main de Bürki. Selim Amallah a doublé la mise avant la pause d'une frappe tendue, alors que le gardien Banden avait repoussé une première tentative mouscronnoise.

Babacar Dione marquait le troisième but après avoir récupéré un ballon perdu par Zulte Waregem (55e).

Mouscron se porte donc à 4 unités au classement. Zulte Waregem est bloqué à 7.

Courtrai affrontera en finale de PO2 le vainqueur du groupe A. Actuellement, Charleroi devance Saint-Trond d'un point.