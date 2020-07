On peut avoir offert la victoire au PSG et se retrouver au Canonnier deux ans plus tard. Ce jeudi, Virgiliu Postolachi a dû avoir une pensée pour cette soirée d’été 2018 à Singapour où il a inscrit le but final face à l’Atlético Madrid lors de l’International Champions Cup, une compétition d’avant-saison qui avait réuni également le Bayern Munich et Arsenal.

Il ne restait qu’une poignée de secondes quand le Franco-Moldave récupérait le ballon, éliminait son défenseur adverse et enroulait à 15 mètres une superbe frappe qui trompait Adan, le remplaçant d’Oblak. "Paris, c’était un apprentissage au top. L’un des plus beaux centres de formation en France. J’ai effectué quelques apparitions avec les pros et j’ai eu la chance de marquer ce but. C’est de l’expérience que j’ai gardée dans les moments difficiles", explique celui qui a intégré l’académie du club de la capitale française à l’âge de 13 ans.

