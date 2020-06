Westerlo conteste la licence mouscronnoise au tribunal © Belga Mouscron Rédaction

Le club espère toujours accéder à la division 1A. Ce sont nos confrères de la RTBF qui l'annoncent: le club de Westerlo a introduit une action auprès du tribunal de première instance de Bruxelles pour contester la décition de la CBAS d'accorder sa licence au club de Mouscron. La partialité de la CBAS, l'absence de publicité des débats et un arbitrage forcé non établi par la loi sont invoqués par les Campinois.



Pour rappel, Westerlo n'est pas qualifié pour la finale pour la montée en division 1A mais c'est bien lui qui a obtenu le plus de points au terme de la phase classique du championnat. Le club espère donc toujours obtenir son ticket pour l'élite sur tapis vert.