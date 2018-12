En quittant le Bosuil, mercredi, Yannis Mbombo ne pouvait afficher son traditionnel sourire. L’attaquant avait certes marqué mais son but s’avérait finalement inutile puisque les Hurlus se sont inclinés 2-1.

"Ce qui me fruste le plus, c’est que je ne suis pas parvenu à mettre le deuxième but", pestait Yannis Mbombo. "Alors oui, je suis content sur un plan personnel d’avoir prouvé au coach qu’il pouvait compter sur moi mais, collectivement, je ne peux pas être content. Il y avait moyen de faire quelque chose dans ce match."

La saison de Yannis Mbombo a été quelque peu tumultueuse. Si l’attaquant n’a jamais fait défaut dans la motivation et la combativité, il a parfois manqué de justesse dans le dernier geste.

"Ma saison a été bizarre", raconte Yannis Mbombo. "J’ai bien débuté le championnat avec pas mal de titularisations. Mais quand le nouveau coach est arrivé, j’ai quasiment disparu de la circulation. Mais c’est vrai que ces dernières semaines, je reçois plus de temps de jeu."

Ces dernières semaines, il a planté deux buts. L’un en coupe face à Ostende et ce mercredi à l’Antwerp. "Mon ratio buts/temps de jeu est plutôt bon ces dernières semaines. Cela devrait peut-être convaincre le coach que je peux apporter plus."

Bernd Storck n’a pas été trouvé Yannis Mbombo pour lui dire qu’il devait quitter le club cet hiver. "C’est bon signe, cela veut dire qu’il compte sur moi. Enfin, on ne sait jamais ce qu’il va se passer lors d’un mercato. J’en ai déjà connu tellement des agités, surtout lors des dernières journées. Et puis, vous savez, je suis en fin de contrat au mois de juin. Aujourd’hui, je n’ai toujours eu aucun signe de la direction. Donc, je ne sais pas vraiment ce que le club veut faire de moi. Mais j’ai 24 ans, j’ai besoin de jouer."