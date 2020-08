Déjà battu 0-1 à domicile par Malines, Mouscron s'est incliné sur le même score face à Zulte Waregem samedi dans le cadre de la 4e journée du championnat de Belgique. Grâce au but d'Ibrahima Seck (73e), les Flandriens (6 points) se retrouvent 5e et Mouscron (2 points) reste 17e. Fernando Da Cruz a apporté deux changements à l'équipe qui a arraché le partage à Anderlecht (1-1). Eric Bocat, suspendu, a cédé sa place à Robbe Quirynen et Beni Badibanga à Imad Faraj. Par contre, Francky Dury n'avait aucune raison de changer le onze, qui avait dominé Waasland-Beveren (4-1). Zulte Waregem n'a pas pris de risques offensivement et n'a pas profité d'une perte de balle de Deni Hocko (5e). Mouscron s'est montré plus entreprenant mais n'a pas généré de danger sur les phases arrêtées dont il a hérité. Et un bon tir du droit de Faraj a été bloqué par Ewoud Pletinckx, le capitaine du Essevee (12e).

Entre-temps, les deux gardiens n'ont pas vraiment été mis à contribution. Hervé Koffi n'a pas éprouvé de difficulté avec un faible tir de l'ex-Mouscronnois Omar Govea (22e) et il aurait fallu un coup de tête bien plus précis que celui de Kouadio-Yves Dabila pour surprendre Eike Bansen, le gardien allemand visiteur (41e).

Zulte a entamé la seconde période avec des intentions plus offensives. Les Flandriens ont hérité d'une toute grosse occasion quand Koffi a relâché un ballon sur un centre de Gianni Bruno. Saido Berahino n'en a pas profité et sur le rebond, Daniel Oparé a tiré au-dessus (51e). Serge Tabekou a alors apporté un peu d'espoir à Mouscron sur deux mouvements de la gauche (64e, 66e). Mais Bansen a dévié en corner le premier tir du Sénégalais et a capté le second en deux temps.

Le but décisif a été inscrit par un autre Sénégalais: sur un corner de Govea, Seck a placé un coup de tête, qui a laissé Koffi cloué au sol (73e).

Dans le premier match de la journée, Eupen, réduit à dix dès la 25e, a résisté à Saint-Trond (1-1). Plus tard dans la soirée, Courtrai est allé s'imposer au Cercle Bruges (0-1) et OHL à Waasland-Beveren (1-3).