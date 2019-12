Les acteurs se sont arrêtés aux micros après le match nul entre Mouscron et le Standard.

Nathan de Medina:

“On peut prendre 3 points aujourd’hui. Ils finissent à 9, on est chez nous… C’est une déception surtout qu’on a besoin de points si on veut rejoindre le top 6. On s’est mis la pression pour rien. On aurait du garder le ballon et arrêter de subir. Je comprend pas pourquoi on a autant subi, au milieu de terrain notamment, mais c’est comme ça.”

(sur le but) Quelque chose ne va pas derrière. C’est peut-être moi qui couvre le hors-jeu. On travaille l’alignement à l’entraînement, mais on ne doit pas le laisser partir non plus.

(sur son positionnement) “J’aide l’équipe comme je peux. Le coach me bouge beaucoup, aujourd’hui j’étais à gauche, je fais ce qu’il me demande”

Selim Amallah

“On revient de loin comme souvent lors de ces derniers match. On doit tuer le match plus tôt, on avait les occasions de le faire mais on s’est fait rattraper.

Après le match, le coach a dit que l’on doit être plus tueur. On savait que ça allait être un match compliqué et malgré tout on les a mis en confiance en ne tuant pas le match et ils sont revenus. Mais avec la volonté de l’équipe on a pu égaliser.”

(sur son retour à Mouscron) “Ca fait plaisir de revenir ici. J’ai passé de bonnes années, je suis content de revoir les supporters.”

Benjamin Van Duurmen

“On est déçu vu la physionomie du match. C’est inadmissible de prendre un but alors qu’on est à 11 contre 9. On ne peut pas être déstabilisé sur ce fait de match (ndlr: la blessure de Mohamed), on doit rester concentré. Il restait trois minutes, ce n’est pas normal.”

(sur la tactique) “On a évolué en 4-3-2-1, Il y avait des consignes spécifiques pour les milieux et les attaquants, chacun savait ce qu’il devait faire. Ça s’est vu, on a fait une bonne partie jusqu’à la fin.”

(sur le top 6) “On en parlait dans le vestiaire. On est pas si loin mais si on perd des plumes comme aujourd’hui c’est compliqué de voir plus haut.”

Michel Preud’homme

“Mes joueurs offensifs sont très frustrés car à chaque reconversion ils étaient mis au sol sans qu’on donne de carton jaune. C’est impossible pour des joueurs créatifs de jouer au football dans ces conditions. On ne donne le carton qu’après huit,neuf, dix fois. Quand on joue en Europe après deux fois c’est jaune et on peut jouer au football.”

“C’est positif, on a cet esprit de vainqueur. On aurait déjà pu marquer sur l’occasion d’Avenatti. Il faudrait qu’on arrête de vivre ce genre de moment mais le groupe le sait. On est puni de notre manière positive de jouer mais ça nous permet aussi d’aller chercher des buts en fin de match. Malgré tout, c’est deux points de perdus.”

(sur la concurrence) “On est là. On est avec eux. Est-ce qu’on est plus fort ? Certainement pas. Est-ce qu’ils sont plus forts que nous ? Peut-être certains. Mais on est là et on fait notre boulot.”

Eric Deleur (adjoint de Bernd Hollerbach

“Déception de prendre ce but alors qu’ils sont à 9. Mais on est un petit groupe, on a des blessés, on a manqué de repères en début de match. Petit à petit, on a pu prendre les choses en main après un début difficile et on marque deux buts. Donc déception mais on est ‘que’ Mouscron. C’est le Standard en face donc c’est pas mal, on peut être fier de nos joueurs.”