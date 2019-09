Découvrez toutes les réactions après ce choc wallon, prises au micro de Proximus.

"On ne comprend pas trop la réaction des supporters. Le match était très fair-play donc ces fumigènes sont vraiment dommages. Nous sommes déçus du résultat car nous aurions pu gérer le 1 à 0. Cela reste un bon point, mais nous n'avons pas de chance sur le coup franc. L'erreur est humaine donc on ne peut blâmer personne. Nous devions museler Mpoku, Lestienne et Carcela, ce que nous avons bien fait. Charleroi grandit d'année en année et nous essayons de jouer un football attractif. Dans l'ensemble, cela reste un bon point. Sur le but je réalise une passe à la De Bruyne (rires). Cela ne m'arrive pas souvent et on me taquine très souvent avec cela donc je suis content."

Dorian Dessoleil : "Ce n'est pas facile, mais c'est la même chose pour les deux équipes. L'arrêt du match nous a un peu avantagés, mais ce genre de chose n'a rien à faire sur le terrain."

Paul-José Mpoku : "À un moment donné, il faudra prendre de plus grosses sanctions. Personne ne trouve la solution face à ce problème dans les tribunes. Au niveau du match, nous avons évolué dans un excellent état d'esprit. Au Standard, ce n'est jamais fini. On a vu un beau Standard, même si on pouvait faire mieux. Ce but est très important, car on ne peut pas perdre de point à domicile. Aujourd'hui, on a pas perdu, donc on est un peu content car on revient de loin. Je connais Karim Belhocine, je savais que notre adversaire n'allait rien lâcher. Il y a eu énormément de fautes mais c'est le football."

Mehdi Bayat : "Partir de Sclessin avec un point, c'est toujours bon, mais il y a un peu de frustration dans nos rangs. On aurait pu faire 0-2 avec Fall. On a vu une équipe engagée, avec beaucoup de détermination. Nous avons prouvé que l'on peut compter sur nous cette année. Karim a vraiment posé son empreinte sur le groupe. Tout le monde s'est bien intégré et notamment Nicholson. Cela reste une année de transition. Karim Belhocine a le temps pour bâtir avec nous. Nous aurions pu oser un peu plus pour gagner ce match, mais c'est le football. On doit encore grandir pour se rapprocher des cinq gros clubs du championnat. Nous devons prendre nos responsabilités face aux problèmes dans les stades. Je ne comprends pas l'attitude du supporter, car cela nuit à l'équipe. Charleroi va écoper d'une amende de 25.000 euros rien que de la Pro League. On aurait pu perdre par forfait également. Cela ne sert à rien, car cela n'a aucun sens selon moi. Nous essayons de communiquer avec eux pour limiter ce genre d'incidents. La police va faire son travail et va tenter d'identifier les auteurs pour les sanctionner lourdement."

Samuel Bastien : "Cela n'a pas été simple. Charleroi était très compact et on égalise grâce à un très beau coup-franc. On aurait bien aimé gagner, mais je crois qu'on peut être content de ne pas perdre. On a limité la casse on va dire."

Karim Belhocine : "Le Standard a beaucoup poussé et nous a mis en difficulté. On aurait pu faire le 0-2 sur le contre de Fall. On est à la fois content et déçu, car on aurait pu gagner le match. J'étais surtout nerveux car je voulais garder ce résultat. Je ne me suis pas tellement préoccupé des problèmes dans les tribunes car j'étais trop concentré sur le match. Notre plan a bien fonctionné aujourd'hui. Je veux mettre en avant le travail et l'abnégation de mes joueurs qui ont abattu un terrible travail."

Michel Preud'homme : "C'était la copie conforme du match de la saison dernière. Selon moi, l'arbitre a trop laissé faire au niveau des fautes; On le savait mais ce n'est pas moi qui fait les règles. Nous n'avons pas réussi à suffisamment bousculer leur bloc en première mi-temps. Je ne pense pas que c'est un problème physique, car on a joué une excellente fin de rencontre."