Il n’avait plus joué depuis un mois en raison d’une blessure. Malgré le fait qu’il ait dû assister à six rencontres depuis la touche, Radja Nainggolan a probablement disputé son meilleur match depuis son retour en Belgique. "Mon meilleur match ? Je pense que l’équipe a très bien joué", a expliqué le Ninja, en toute humilité. "Contre des Anderlechtois qui ont montré qu’ils savaient jouer. Mais nous avons été agressifs et nous ne leur avons rien donné. Au niveau de la mentalité, nous voulions plus la victoire qu’eux."

En principe, Nainggolan n’était même pas censé être sur la pelouse. "J’étais à la gym pour essayer de soigner ma blessure. Nous avons discuté avec le staff. Normalement, il me fallait encore une semaine (de rétablissement). Je me sentais bien, je voulais aider le groupe et nous avons pris le risque tous ensemble, le club, le staff, les dirigeants."

Le succès a fait énormément de bien aux Anversois qui sortent d’une période difficile. "On a dit beaucoup de mer** à propos de l’Antwerp cette semaine. S’il y a à un moment un petit creux, alors on parle de crise et on dit que l’entraîneur sera viré le lendemain. Ça rend la performance encore plus belle. D’autant plus quand on regarde ceux qui ont joué : Yusuf est de l’année 2000, Pierre (Dwomoh) de 2004, Benson de 1997, Balikwisha de 2001…"

Au niveau individuel, il ne lui aura manqué que ce petit but. La latte l’en a privé à deux reprises. "Ce n’était pas mon jour à ce niveau-là (sourire)."