Ambiance électrique du côté de l'Anwterp. Ce mardi, le matricule 1 a partagé l'enjeu face à Saint-Trond. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Anversois qui sont à neuf points de l'Union Saint Gilloise (53), à égalité de points avec Bruges (44) et à deux unités du RSCA (42).

À la fin de la rencontre, Paul Gheysens a même fait une entrée remarquée dans le vestiaire afin d'expliquer sa façon de pensée. En fin de rencontre, le taulier Radja Nainggolan a donné plus de détails sur cette intervention à nos confrères de VTM News. "Le président était en colère. Et à juste titre", a-t-il commencé. "Il a dit des choses vraies. Il y avait trop peu de football et trop de longs ballons. De cette façon, vous n'avez aucun plaisir dans le jeu. Peu importe que ce soit l'entraîneur, le président ou un autre. Il nous a trouvés décevants et s'est permis de le dire."

Forcément, le milieu de terrain était lui aussi très déçu face à la performance de son équipe. "Ce n'était pas bon aujourd'hui. Nous avons perdu beaucoup de duels et avons souvent cédé le ballon. Il y avait aussi trop peu de concentration. Ils marquent une fois sur corner et ne sont pas loin de récidiver dans la foulée. En tant que club de haut niveau, cela ne doit jamais arriver", a-t-il ajouté.

Sur d'autres images captées par Het Laatste Nieuws, on voit les joueurs regagner les vestiaires après le match nul. Avec ses nombreux tatouages, on ne peut manquer le Ninja encore bouillant après ce mauvais résultat. "Pourquoi changer l'équipe ? Ne changez jamais une équipe qui gagne, bordel de merde", a-t-il assené à l'un des membres du staff.

Une petite pique adressée indirectement à Brian Priske? Après la victoire contre Ostende le week-end dernier, le coach danois avait modifié deux éléments de son onze: Bataille et Yusuf ont remplacé respectivement Vines et Gerkens.

En une semaine, le Great Old va connaître deux rencontres cruciales pour leur avenir. Tout d'abord, ils affronteront Gand à l'extérieur ce dimanche. Ensuite, ils recevront l'USG dans un match au sommet. Une défaite pour Radja and co pourrait déjà doucher les espoirs de titre. De quoi électriser encore un peu plus l'ambiance au Bosuil.