La KAS a annoncé mercredi se séparer de Benoît Poulain, Robin Himmelmann, Julien Ngoy, Leonardo Rocha, Carlos Embalo, Emmanuel Sowah, Mamadou Koné, Jens Cools et Silas Gnaka Parmi eux, Gnaka, défenseur ivoirien de 23 ans formé à l'Académie Aspire, est celui qui a porté le plus souvent le maillot des Pandas, avec 83 présences (1 but) depuis ses débuts professionnels en janvier 2017.

Cools, milieu de terrain de 31 ans, a lui joué 77 matchs (3 buts) entre 2019 et 2022.

Ngoy, un attaquant de 24 ans, affiche un bilan de 11 buts en 64 apparitions depuis son arrivée il y a deux ans.

L'attaquant ivoirien Koné, 30 ans, a effectué deux passages, en 2018 et de 2020 à 2022, pour 6 buts et 38 apparitions.

L'ailier bissaoguinéen Embalo, 27 ans, termine son aventure de trois ans - entrecoupés d'un prêt à Alcorcon - avec 2 buts en 34 rencontres.

Arrivé en 2019, Rocha a joué 22 matchs. Le passage à Eupen de l'attaquant portugais de 24 ans a été perturbé par une blessure. Il a aussi été prêté au RWDM.

Le défenseur français Poulain, 34 ans, a joué 23 matchs en deux saisons.

Le gardien allemand Himmelmann, 33 ans, a défendu les buts germanophones à 17 reprises depuis février 2021.

Le latéral ghanéen Sowah, 24 ans, a joué 10 rencontres depuis janvier 2020 et son arrivée en provenance d'Anderlecht.

Ces départs s'ajoutent à celui, annoncé lundi, du capitaine Jordi Amat, également en fin de contrat. Mardi, les Pandas confirmaient que les prêts de Mohammed Essahel, Anas Nanah et Giannis Konstantelias n'étaient pas prolongés.