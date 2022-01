Il faut savoir prendre du recul, parfois, pour mieux envisager la suite de sa carrière. Nikola Storm, à 27 ans, entre dans ses meilleures années. Cela tombe bien puisqu’il a bouclé, en 2021, sa meilleure année, d’un point de vue statistique : 21 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.

S’il est le meilleur buteur belge de 2021 (voir infographie), et de Malines cette saison, il ne manque pas de mettre ses équipiers en avant, pour dire que c’est la réussite d’un groupe. Mais il y a eu des ajustements, tout de même, tant du point de vue personnel que collectif. Igor De Camargo a joué pendant trois ans et demi avec Storm, et il explique : "Ses qualités ont été mieux exploitées et il a eu l’intelligence de varier son jeu."