L’Anderlechtois a inscrit 12 buts en Pro League contre trois pour le Standardman. À leur niveau, Lukas Nmecha et Joao Klauss sont d’une importance capitale pour l’équilibre des Mauves et des Rouches. À l’occasion du clasico qui les oppose pour la première fois ce dimanche, nous avons décidé de décrypter et de comparer le style des deux attaquants avec l’analyse de Nordin Jbari, ancien attaquant et consultant pour Eleven.

Leur profil :

Arrivé en août à Anderlecht sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Lukas Nmecha a rapidement su se rendre indispensable chez les Mauves. Aujourd’hui, l’international espoir allemand compte 12 buts en championnat (plus deux en Coupe).