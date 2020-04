La discussion demandée par Mehdi Bayat à Aleksander Ceferin a été “constructive”. Une solution devrait être trouvée pour éviter de perdre les places européennes.

On le dit souvent, peu importe le contexte : mieux vaut une bonne discussion entre quatre yeux qu’un échange de déclarations ci et là. Entre l’annonce de l’avis du Conseil d’administration de mettre fin à la Pro League, la menace de l’UEFA d’exclure la Belgique des compétitions européennes, les communiqués officiels et les déclarations diverses dans la presse, la situation était devenue assez tendue entre la Belgique et l’instance européenne.

Mais la situation semble s’être apaisée après la discussion (par vidéoconférence, évidemment) qui a eu lieu vendredi soir entre Mehdi Bayat, le président de l’Union belge, et Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA.

(...)