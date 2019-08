Les Mauves se sont inclinés face à Genk lors de cette 5e journée de Jupiler Pro League. Découvrez les réactions.

Van Crombrugge : "C'est une nouvelle déception. Je crois qu'on a eu des occasions en fin de partie pour revenir dans le coup. On a vraiment concédé une seule occasion à Genk et cela a fait mouche. Il y a eu un moment de relâchement et Genk en a profité. Ils ont profité de nos erreurs".

Nasri : "On est un petit peu déçu de la physionomie du match parce qu'on a eu plus de possibilités. Ils ont très peu d'occasions contrairement à nous. On a fait une prestation encourageante mais on n'est pas récompensé de notre travail. On espère que l'on lancera notre saison contre le Standard. Les supporters sont incroyables car ils nous soutiennent toujours malgré les mauvais résultats. Je n'ai jamais vu cela de ma carrière. C'est difficile de trouver les mots après une défaite pareille. Cela reste une contre performance. Il faut rester optimiste pour la suite et tout donner pour les supporters pour arracher la victoire dans le derby".

Mazzu : "C'est un test réussi au niveau du résultat. Nous avons eu une mentalité exemplaire aujourd'hui. Nous avons eu une très bonne première demi-heure avec beaucoup de pression puis c'est un petit peu redescendu. Nous avons un petit peu reculer sur la fin. Au niveau de l'organisation, l'équipe a vraiment bien tenu son rang. Il y a toujours des points d'amélioration comme la possession de balle qui n'est pas toujours optimale. Nous n'avons pas d'équipe type à Genk car la concurrence est vraiment forte dans ce club. Il y a énormément de qualités dans le noyau".

Davies :" L'équipe est frustrée aujourd'hui car nous avons contrôlé la partie. Nous pouvons être fiers des jeunes joueurs. Le Sporting d'Anderlecht doit continuer avec son plan initial. Nous manquons d'occasions mais cela viendra. Le facteur chance n'est pas avec nous non plus. C'est trop tôt pour dire ce qu'il va se passer avec la blessure de Vincent. Il pourrait rater un ou deux matchs mais c'est encore trop tôt pour le dire. Nous allons attendre l'avis du médecin pour se prononcer".