La Pro League a profité du lancement de la nouvelle saison pour dévoiler son nouveau site.

Une toute nouvelle identité visuelle qui a pour but de "traduire la spécificité et l'identité de la Pro League en une identité visuelle globale. Une identité qui traduit parfaitement ce que l'organisation représente : la passion, l'émotion, l’union et le caractère local. Nous avons créé une marque contemporaine et forte qui se développe en un système visuel dynamique. Nous avons proposé une boîte à outils qui aide la Pro League à établir un lien durable entre les clubs, les joueurs et les supporters."Et un nouveau slogan, également: "Plus proche du football". "Il reflète ce que nous voulons défendre", a expliqué le porte-parole Stinj Van Bever.