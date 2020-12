"Un nouvel accord-cadre affine la collaboration entre les clubs de football professionnels et les opérateurs de jeux de hasard détenteurs d'une licence et souligne aux clubs leur responsabilité envers la société. Cet accord-cadre est axé sur la protection des consommateurs/joueurs et sur le contrôle permanent de cet accord par toutes les parties", précise la Pro League.

La collaboration vise à réduire au minimum les comportements de jeu excessifs et l'accord entend aller plus loin que ce qui est imposé dans la législation actuelle.

Des directives claires (Responsible Marketing Guidelines) ont été élaborées et des workshops vont être organisés pour les équipes de marketing et de communication des clubs avec une attention particulière aux jeunes des centres de formation.

"Le message encourageant un 'jeu responsable' sera ainsi mis en avant car jouer comporte des risques. Les données de la ligne d'assistance SOS Jeux seront communiquées lors de chaque message de marketing ou de communication.

La collaboration ne pourra se faire qu'entre les clubs et les opérateurs de jeux de hasard ayant reçu une licence de la Commission des jeux de hasard.

Enfin, un comité d'intégrité indépendant, composé de représentants issus du monde académique et sportif, doit surveiller la politique des clubs en la matière. Un groupe de travail se penchera sur la nécessité éventuelle d'adopter une réglementation complémentaire.