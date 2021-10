Cette douzaine de clubs ont trompé le fisc et se sont enrichis lors des transferts de joueurs. Selon des documents consultés par les quotidiens flamands, il est question d'au moins 31.035.582 euros de faux contrats. Au moins 19.160.414 euros ont été versés à des joueurs, managers, courtiers et autres parties prenantes.

Selon l'agent de joueurs Veljkovic, le FC Malines, le Standard et Anderlecht sont les clubs qui se sont taillés la part du lion, de même que le FC Bruges et Genk. Le FC Malines, avec plus de 10 millions d'euros, aurait empoché un tiers des montants évoqués. Le Sporting Lokeren, le KV Ostende, OH Leuven, Courtrai, La Gantoise, Waasland Beveren et St Trond sont également mentionnés.

Les journaux flamands ont contacté tous les clubs. Aucun d'entre eux n'admet avoir établi une fausse facture. Beaucoup d'entre eux sont désormais gérés par une nouvelle direction depuis lors.