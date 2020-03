Découvrez les réactions des principaux acteurs du choc wallon aux micros de Proximus et de la Pro League.

: "On veut être des acteurs des playoffs 1, on verra ce que l'on visera. Notre objectif sera de conserver la place que l'on aura en commençant les playoffs ou de l'améliorer. J'espère que l'on sera européen, l'équipe le mériterait. Cette saison, aucune équipe ne nous a vraiment surpassé sur un match complet. On est prêt à faire des bons playoffs 1. À domicile, nous prenons de plus en plus de plaisir chez nous, le public nous aide à être meilleurs. Nous avons une relation très respectueuse avec la direction du Standard, cela s'est très bien passé avant le match."

- Nicolas Penneteau: "C'est toujours très agréable d'avoir un tifo. J'en suis très fier et très heureux, cela arrive peu pendant une carrière. J'ai été bien aidé par toute l'équipe, je n'ai même pas eu d'arrêt à faire. Oulare est très difficile à prendre et on a réussi à nous en sortir. Notre victoire est largement méritée au vu des occasions et de ce que l'on a montré. On a été supérieur au Standard. On veut donner de la joie aux supporters, on sait que c'est un match spécial pour eux. Je suis content de nous, c'est une grande fierté pour le peuple carolo. On a joué avec les bases de Charleroi : de l'organisation et de l'agressivité."



- Dorian Dessoleil: "Cela fait très plaisir. Depuis que je suis à Charleroi, je n'avais pas encore gagné ce genre de match. On n'oubliera pas cette soirée, d'autant qu'on a réussi à garder le zéro derrière. Il va maintenant falloir se concentrer pour le match compliqué à Gand samedi prochain. Je suis très fier de la solidarité dont on a fait preuve, toute l'équipe s'est battue. C'est peut-être là que s'est fait la différence. Mehdi Bayat nous a dit que personne ne pouvait nous inquiéter en jouant comme cela. On verra à la fin de saison."



- Karim Belhocine: On a été très solide défensivement en défendant à 11. Tous les joueurs avaient envie de le faire ensemble. Les changements étaient difficiles à faire puisqu'on était dans une phase où tout le monde était bien mais ceux qui sont rentrés ont été à la hauteur. On voit que Charleroi est un collectif. Je ne sais pas si c'est un match référence mais on a été consistant du début à la fin. J'espère que l'on est prêts pour les playoffs."



- Samuel Bastien: "C'est une grosse déception. On n'a pas montré un bon visage, celui du vrai Standard. On connait l'importance du match mais on n'a pas été à la hauteur. Je ne sais pas quoi dire. On va devoir se remettre directement à travailler car ce n'était pas digne du Standard."



- Obbi Oulare: "Certains sont déçus qu'il n'y ait pas d'arbitre belge au haut niveau. On comprend mieux pourquoi ce soir. Mais on n'a pas été bon donc il n'y a pas grand-chose à faire, que l'arbitre soit bon ou pas. Cela arrive de passer à travers, il va falloir se reconcentrer et faire le nécessaire. Demain est un autre jour, il faudra se remobiliser. Cette défaite fait mal. J'ai quasiment gagné tous mes duels mais la dernière passe n'arrivait pas."



- Mbaye Leye: "Je pense que c'est compliqué de faire une analyse sur le match que l'on a joué. D'ailleurs, est-ce que l'on a joué ? On savait que c'était un derby mais on est retombé dans nos travers comme à Courtrai. En face, il y avait une équipe bien organisée. Cette défaite va peut-être permettre aux joueurs de comprendre qu'il faut aussi gagner à l'extérieur."