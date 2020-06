Depuis mars, on savait que l'accord entre la Pro League et Eleven Sports était acté. C'est désormais officiel.

Eleven Sports diffusera bien la Pro League pour la tranche 2020-2025. Comme attendu, toutes les parties ont signé le contrat estimé à 500 millions d'euros après quelques semaines de délai, notamment à cause du coronavirus et du refus de l'Antwerp et de La Gantoise de signer cet accord dans un premier temps.



Suite au changement de format, il y aura 66 matchs en moins à diffuser comparé à la défunte saison. Par contre on ne sait toujours pas le nombre exact d'équipes qui évolueront dans les différentes divisions. Quel que soit le choix qui découlera de l'AG du 2 juillet prochain (D1A à 16 ou à 18 équipes, voire à 20, en fonction des décisions de justice), Eleven Sports diffusera bien tous les matchs de la saison prochaine et la RTBF diffusera les résumés des matches dans ses différentes émissions du week-end et du lundi.