Ce n’était plus qu’une question de temps et d’officialisation de la part des clubs. Felipe Avenatti est bel et bien le nouveau transfert entrant de l’Union Saint-Gilloise. Le buteur uruguayen prêté par le Standard de Liège viendra étoffer le secteur offensif de l’Union déjà composé de Dante Vanzeir et de Deniz Undav.

À la recherche d’un profil différent de ce qu’il a en sa possession, Felice Mazzù pourra compter sur la venue d’un gars expérimenté pour cette saison en D1A. Un joueur costaud, solide dans le jeu aérien, qui pourrait être couplé à merveille avec Vanzeir, le meilleur buteur unioniste en D1B l’année dernière. "C’est un profil qui me plaît car il s’agit d’un profil différent de ce qu’on a. Il nous faut encore un joueur défensif dans le milieu ainsi qu’un joueur offensif polyvalent qui peut nous apporter de la taille", avait déclaré le coach unioniste à l'issue du match amical face au Standard.

Prêté par Bologne (Serie A) à Courtrai où il a fait les beaux jours des Kerels lors de la saison 2018-2019 (32 matchs pour 15 buts), le géant d’1m96 était transféré dans la foulée chez les Rouches. Malheureusement pour lui, son aventure en Bord de Meuse ne s’est pas déroulée comme il le souhaitait. Il n’aura marqué qu’à deux reprises en 24 rencontres toutes compétitions confondues en 2019-2020. La saison passée, l’attaquant a été reversé pendant un petit moment dans le noyau B du Standard avant de connaitre un prêt infructueux à l’Antwerp (286 minutes jouées au total). Il a fait trembler les filets à quatre reprises et a délivré deux passes décisives sur l’ensemble de sa saison.

Le natif de Montevideo aura donc une belle carte à jouer au Parc Duden et pourrait poursuivre son aventure au matricule 10 en cas de bonnes performances. En effet, une option d’achat (NdlR : fixée à 1,5 million d’euros selon nos informations) a été incluse dans la transaction.