C'est désormais officiel. Genk va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Alors que les Limbourgeois restaient sur une belle série et étaient bien remontés au classement, la direction du club va devoir se trouver un nouveau coach puisque Jess Thorup a décidé de rejoindre le FC Copenhague.

Il avait débuté la saison à Gand avant d'être limogé et d'atterrir du côté de la Luminus Arena. Il n'y fera pas de vieux os. Il était écrit dans son contrat que Thorup pouvait quitter le Racing si un club déboursait la somme de 500.000 euros.

Domenico Olivieri dirigera les séances d'entraînement en attendant un nouvel entraîneur. Il sera assisté par Michel Ribeiro. "Dès le premier jour, je me suis senti chez moi au KRC Genk", a déclaré Thorup dans une première réaction. "Les joueurs, le personnel, le conseil d'administration et tous les membres du club forment une grande famille. Et Genk est une très belle ville où l'on ressent le soutien du club. Mais c'est une opportunité pour moi que l'on n'a qu'une fois dans sa vie : retourner dans mon pays pour devenir entraîneur du plus grand club de Scandinavie. Je me suis vu à Genk pendant de nombreuses années, mais avec ma famille, j'ai décidé de saisir cette opportunité. Je tiens à remercier le KRC Genk pour la chance qu'il m'a donnée et je souhaite à tous les membres du club tout le succès possible".

Sur le site web du club du FC Copenhague, il s'est longuement penché sur l'avenir. "Je suis très fier que le FC Copenhague ait pensé à moi comme nouvel entraîneur-chef. C'est un club qui a une grande histoire. Bien sûr, j'ai suivi la Superliga (la plus haute division danoise, ndlr) de très près quand j'étais en Belgique et j'ai aussi vu beaucoup de matchs du FC Copenhague. Je sais que j'entre dans un grand club avec des gens talentueux autour de moi. Il s'agit d'un club aux bases solides. Je viens à Copenhague pour être à la hauteur des grandes ambitions du club".

Thorup est arrivé en Belgique le 10 octobre 2018 à La Gantoise qu'il a menée jusqu'au titre de vice-champion la saison dernière. Un mauvais début de saison lui a coûté sa place à la Ghelamco Arena le 20 août avant de retrouver un contrat à Genk où il avait signé jusqu'en juin 2023.

Dans les cinq matchs dont il a eu la charge, Thorup a permis à Genk de demeurer invaincu. Le Danois a débuté dans le Limbourg par des nuls contre Ostende (2-2) et Waasland-Beveren (1-1), suivis de trois victoires consécutives contre Charleroi (2-1), La Gantoise (1-2) et Eupen (4-0). Genk est ainsi remonté jusqu'à la cinquième place du classement.

Le FC Copenhague, treize fois champion du Danemark, a commencé la saison de manière décevante dans son propre pays. Le club compte dix points après sept journées. Au début du mois dernier, l'icône du club Stale Solbakken a été renvoyé en tant que T1. Le Norvégien a remporté le titre national danois à huit reprises et la coupe à quatre occasions.