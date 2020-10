Cela faisait plusieurs semaines que l'ex-milieu de terrain du Standard et d'Anderlecht s'entraînait avec le KaVé. Le club a officialisé ce jeudi soir le recrutement du joueur: "Il a signé un contrat axé sur la performance jusqu'à la fin de la saison". En d'autres termes, le salaire de Defour dépendra de son temps de jeu.



Formé à Malines, Defour revient donc à ses premières amours seize ans après son départ à Genk et trois mois et demi après la fin de son contrat avec l'Antwerp. Entre ces deux échéances, le joueur a tout connu, ou presque: une Coupe du monde, les plus grands clubs belges, un Soulier d'or et les championnats portugais (avec Porto) et anglais (avec Burnley).

Il portera le numéro 88.