OHL a assommé le Great Old en l'espace de quelques minutes dans la première demi-heure de jeu. Xavier Mercier a ouvert le score d'un superbe coup franc dans la lucarne à la 25e minute.

Quatre minutes plus tard, Musa Al Tamari doublait la mise d'une très belle frappe lointaine qui surprenait la défense anversoise.

OHL reste dans la course aux playoffs. Le club louvaniste pointe au 7e rang avec 43 points, à 3 unités de la 3e place de Genk, qui s'était imposé 1-2 à Charleroi vendredi en ouverture de la 28e journée.

L'Antwerp, éliminé par les Glasgow Rangers jeudi en Europa League, conserve sa 2e place avec 48 points, loin derrière le leader, le FC Bruges (63 points). Le Matricule 1 compte 2 points d'avance sur Genk et Ostende, vainqueur 2-0 de Malines samedi, 3 sur Anderlecht, 5e après sa victoire 1-3 au Standard dimanche, et 5 sur Zulte Waregem et OHL.