Le défenseur Kenneth Schuermans, touché au tendon d'Achille à la 84e minute, devrait suivre une longue rééducation. Marc Brys, l'entraîneur de l'OHL, a déclaré en conférence de presse que Schuermans pourrait être absent pendant un an. À la fin de la première mi-temps, Mathieu Martens et Derrick Tshimanga ont été remplacés. Martens a été touché aux adducteurs et Tshimanga aux ischio-jambiers. Le capitaine Frédéric Duplus s'est également blessé au genou vers la fin du match. Les examens médicaux des prochains jours devraient indiquer la durée de l'absence des joueurs blessés.

L'entraîneur Marc Brys a décrit la perte des quatre titulaires comme une "catastrophe" pour l'OHL. D'autre part, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que la perte des quatre joueurs permette à l'OHL de conclure plus rapidement les négociations en cours avec de nouveaux joueurs. Samedi prochain à 16h30, l'OHL se déplace à Genk lors de la 2e journée de la Jupiler Pro League.