Même à 39 ans et 364 jours, Deschacht parvient encore à surprendre des journalistes. Son meilleur ami Yves Vanderhaeghe nous avait dit que Deschacht arrêterait sa carrière, son papa Ronny partageait ce sentiment. "J’hésite fortement", lâche l’intéressé. Monologue en… 40 étapes depuis son domicile à Destelbergen.

1 "Content que je doive m’entraîner le jour de mon anniversaire"

"Je prévoyais de donner une grande fête. Le Covid en a décidé autrement. C’est un peu triste, mais je ne me plains pas. Je vais apporter des tartelettes au club. Au fond, je suis content que je doive m’entraîner. Comme cela, je ne serai pas seul."

2 "S’ils me crèvent un pneu, je leur enlève une roue"

"Si je ne m’attends pas à des blagues ? Non. Ils savent qu’ils ne doivent pas me jouer des tours, parce que je le leur rends en double. S’ils me crèvent un pneu, je leur enlève une roue le lendemain. De Bock et Vossen sont des spécialistes…