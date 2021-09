On pourrait presque retrouver leur photo dans le dictionnaire à la définition du mot "clubman". Guy Hellers et Olivier Deschacht ont porté le maillot rouche et mauve durant 17 ans (21 pour l’ancien Anderlechtois si on compte la formation). Les deux hommes ont également été des capitaines emblématiques. Ils ont aussi disputé le plus grand nombre de Clasicos avec un avantage pour l’Anderlechtois, qui en a joué 38, contre 30 au Liégeois.

Pour La DH, les rois des Clasicos ont accepté d’ouvrir l’album souvenirs.

1. Messieurs les recordmen, vous avez joué et gagné combien de Clasicos selon vous ?

Guy Hellers : "Je dirais 14. Bien plus ? Vingt-neuf, vous dites ? Dont 14 à domicile (en championnat), j’avais donc une partie de la réponse (rires). Par contre, pour le nombre de victoires (4, 17 défaites et 8 partages), on peut passer à autre chose si vous voulez bien (rires)."



(...)