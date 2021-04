Il était temps pour lui de ranger les crampons. Si ses performances sur le terrain étaient encore plus que satisfaisantes, Olivier Deschacht n'avait plus le courage de continuer une carrière démarrée il y a vingt ans.

"L'envie avait disparu. Je n'ai pas été bon lors de mes deux derniers matchs. Je sentais même aux entraînements que je perdais de plus en plus de duels. Je n'avais pas envie de passer une saison sur le banc. Ce sont des adieux de rêves. Je termine au sommet."

Il faudra tout de même digérer cet arrêt qui va bouleverser sa vie alors que le football a constitué sa préoccupation principale pendant toutes ces années. "Ce qui me manquera le plus, c'est le goût de la victoire. Je dois vraiment remercier Francky Dury qui m'a repêché alors que je m'entraînais dans mon club de provincial après la faillite de Lokeren."

"La fin de ma carrière ne doit pas constituer une petite mort"

L'ancien Anderlechtois n'écarte aucune possibilité pour sa reconversion même s'il veut prendre d'abord du repos. "Je souhaite prendre des vacances. Ca fait vingt ans que je vis dans le stress. Tout le monde n'était pas fan de moi. J'ai dû lutter contre les critiques qui estimaient que j'étais soit trop lent, soit trop vieux. A Lokeren, la pression était grande et on a descendu. A Zulte, tous les regards étaient portés sur moi car je venais d'Anderlecht. J'ai déjà reçu quelques propositions pour ma reconversion mais j'ai refusé car mentalement, il me faut du repos."

Le défenseur central veut garder sa silhouette malgré sa retraite. "Je vais rester un sportif mais plus de haut niveau. La fin de ma carrière ne doit pas constituer une petite mort. J'ai des défis notamment en cyclisme où je veux gravir certains cols. Je vais également me consacrer au tennis et au padel."