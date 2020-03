Olivier Deschacht ne met pas encore un terme à sa carrière !

C’est ce qu’il a annoncé dans une longue interview à la veille de son match à Anderlecht, le club où il a joué pendant vingt et un ans, dont dix-sept dans le noyau A. “Francky Dury m’a demandé à deux ou trois reprises si je ne voulais pas resigner”, dit Deschacht. “J’ai déjà parlé avec la direction ; les pourparlers vont dans la bonne direction. Il ne reste plus que quelques détails à régler. On va voir si ce sera pour jouer mais, me connaissant… Je m’amuse encore trop sur le terrain. J’ai quelques bobos et je récupère moins bien, mais je ne loupe pas le moindre entraînement.”

Deschacht a fêté ses 39 ans le mois passé. “Cela fait déjà trois ans que je dis que je vais arrêter. Je crois que l’année prochaine ce sera fini pour de bon. C’est sûr à 99 %. Pourtant, j’aimerais signer pour cinq ans. Mais je ne crois pas que Zulte acceptera de me donner un contrat jusqu’à mes 44 ans…”