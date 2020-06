Les Iraniens Omid Ebrahimi et Saeid Ezatolahi ne porteront plus le maillot d'Eupen. Le prêt des deux joueurs prend fin le 30 juin.

Omid Ebrahimi, 32 ans, retourne dans son club qatari du Al Ahli SC, tandis que Saeid Ezatolahi, 23 ans, retourne au FK Rostov, en D1 russe.

Mardi, Eupen avait annoncé le départ de Danijel Milicevic, 34 ans, dont le contrat n'a pas été prolongé. Mercredi, on avait appris que le défenseur central béninois Olivier Verdon et l'attaquant espagnol Jon Bautista, en fin de prêt, quittaient eux aussi les Pandas. Ils retournent dans leurs clubs respectifs en Espagne, Alaves pour Olivier Verdon et la Real Sociedad pour Jon Bautista.