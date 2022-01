"J’ai vidé l’appartement de mon papa qui est décédé en novembre. Je fais à manger pour ma fille qui est en pleine période d’examens. Je vide des armoires chez moi. Je regarde du foot à la télé, mais sans devoir analyser les équipes. J’ai enfin le temps de refaire de la course à pied. Et chaque semaine, je fais du padel, avec Oli."

Cette dernière phrase nous a donné une idée. Est-ce qu’à la veille du match entre ses anciens clubs Anderlecht et le Cercle, on n’inviterait pas Yves Vanderhaeghe (51 ans) à un match de padel, lié à une interview ? Sa réponse : "Parfait. Je réserve un court à Laarne. Deschacht sera là aussi."

Deschacht, c’est du solide, avec son classement de 400 points (P400). Et Vanderhaeghe (P300) ne se débrouille pas mal non plus. Si on a le même classement que Vanderhaeghe (P300), on ne devait pas se présenter avec un amateur. Oli veut un adversaire de taille, pour ne pas perdre son temps pendant une heure et demie.