Nicolas Penneteau "On a très bien défendu. J'ai répondu présent quand il fallait, ça m'a sauvé. On a essayé d'attaquer mais Anderlecht est une équipe solide. On savait que ça allait être dur. Cette victoire fait du bien, on a un très bon groupe. Même dans la difficulté, nous sommes restés soudés. Cette victoire permet de récupérer mentalement. On a maintenant neuf jours devant nous pour reprendre de l'énergie et repartir au combat. J'ai bien vécu mon passage sur le banc car le principal, c'est l'équipe. Il faut donner toute son énergie à l'équipe."

Guillaume Gillet "Quelle victoire, quel scénario. On a tout donné malgré la fatigue. Le match était très fermé avec deux équipes qui se respectaient. C'est une belle semaine. On a gardé la concentration malgré la phase négative, c'est la force du groupe. L'ambiance est extraordinaire, je retrouve une seconde jeunesse ici. J'ai fait des petites fautes, dignes d'un joueur d'expérience. Je remercie l'arbitre d'avoir été clément avec moi. C'était un match sentimental ce soir. J'ai passé tellement de beaux moments au Sporting d'Anderlecht mais aujourd'hui je porte les couleurs de Charleroi et j'ai envie de tout donner parce qu'ils ils m'ont offert la chance de m'exprimer dans un tout bon club mais j'ai une pensée pour les supporters d'Anderlecht ce soir."

Percy Tau "On va apprendre de cette défaite. Je suis très déçu, la différence était minime entre les deux équipes."

Joris Kayembe (homme du match) "Mon homme du match, ça aurait été Gillet même si toute l'équipe a fait une bonne rencontre. On a retrouvé cet esprit collectif même si on ne l'avait pas perdu. On a juste connu un petit creux. Cette victoire fait du bien car on se doit de bien terminer la première partie du championnat après notre beau début de saison. Mehdi Bayat nous a dit qu'il était très content. Le coach est très content aussi, il a retrouvé cet esprit de groupe. Ce collectif, c'est propre à Charleroi. On a gagné pour Nkuba car il le mérite. On sait que les supporters sont derrière nous, ils veulent qu'on évolue et qu'on ne lâche rien. On est bien et il faut que cela continue jusqu'à l'année prochaine"

Karim Belhocine "J'ai vu une volonté de mes joueurs de remporter un match face à une grande équipe de Belgique. On a eu quelques moments difficiles donc ça fait plaisir de gagner ce troisième match d'affilée. On n'a jamais baissé les bras, mes joueurs ont toujours travaillé dans la bonne humeur. Il faudra continuer de la sorte. Fall est un joueur important qui nous donne de la vitesse et qui travaille défensivement. On a dû changer nos plans après sa blessure mais on a bien géré la chose. C'était un match fermé avec deux équipes bien organisées. Mes joueurs d'expérience ont fait un bon match, avec une mention spéciale pour Guillaume Gillet. Je suis fier d'eux. La direction est restée normale avec moi, je n'ai pas reçu plus ou moins de soutien car j'ai toujours eu leur confiance. Il n'y a pas eu de crise. Bien sûr qu'on doit faire mieux mais il fallait relativiser, on a connu des crises bien plus difficiles que celle-ci."

Vincent Kompany "J'ai été trouver l'arbitre très calmement. J'avais un avis par rapport à la phase qui précède le but qu'on encaisse. Ce n'est pas lui le responsable du but qu'on prend. Je l'ai fait en tant que sportif qui partage son avis. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter sur la possession de Charleroi sur cette phase là car on avait bien géré sur les nonante minutes. Je suis déçu. Les deux équipes se sont totalement neutralisées, cela se joue à des détails. La maitrise technique des deux équipes était tellement pauvre, peut-être à cause du terrain même si ce n'est pas une excuse. On aurait pu ressortir satisfait uniquement avec une victoire. Défensivement c'est vrai qu'on a eu un moment de faiblesse mais on a bien neutralisé Charleroi qui cadre son premier tir à l'heure de jeu. C'était un mauvais match pour les spectateurs et seul le gagnant sort avec le sourire."