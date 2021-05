Philippe Clement: "C'est une grande soirée pour tout le monde, c'est la première fois en 43 ans que Bruges gagne deux titres consécutifs. C'était de la malchance d'encaisser le penalty juste avant la mi-temps. Dans ce genre de cas, il faut rester calme et ne pas se faire submerger par ses émotions. Avec la Covid, c'était difficile pour nous de rester à notre meilleur niveau toute la saison. C'est fou pour moi. Ce n'est que ma quatrième année comme entraîneur principal et c'est mon troisième titre. Le collectif reste malgré tout le plus important. Je ne sais pas si le match contre Genk sera un au revoir. Il faudra voir qui jouera car plusieurs joueurs ont des problèmes et joueront en équipe nationale. C'est vraiment dur de gagner deux fois sans les supporters, ils nous manquent et sont merveilleux."

Simon Mignolet: "On est contents, c'était l'objectif avant le match. Ce n'était pas facile avec les circonstances, c'est mérité. Je suis là depuis deux ans, cela fait deux titres et trois participations à la Ligue des champions. On va essayer de le refaire l'année prochaine, j'espère que Philippe Clement sera encore là. On veut profiter puisqu'on peut fêter sur le terrain cette année. J'espère que la prochaine fête sera à Wembley, mais je ne vais pas y penser pendant une semaine car la saison a aussi été longue pour moi. Noa Lang a fait une saison extraordinaire, mais c'est vraiment une victoire collective, notamment avec toutes les absences qu'on a eu à cause de la Covid."

Clinton Mata: "Ça a été dur, on avait la pression et du stress. Cela fait partie du foot. On mérite notre titre, on a su rester fort mentalement. La situation était difficile, je ne souhaite à personne ce stress incroyable. On peut enfin respirer et souffler après avoir été rattrapés et critiqués dans la presse. C'est mérité, on va célébrer maintenant."

Bart Verhaeghe: "Je suis fier de mes joueurs, de mon staff, de tout le monde. L'année était difficile pour les fans qui sont les meilleurs du pays. Ils nous ont manqué, on leur donne quelque chose. Cela fait quatre titre en six ans dont deux de suite, on écrit l'histoire du club. On est prêts pour la nouvelle saison. La division des points est injuste et contre mon cœur de sportif, c'est bizarre de devoir se battre pour le titre avec quinze points d'avance sans la division des points. On doit adapter la règle. On a des objectifs pour la saison prochaine, on va en parler avec le coach, cela va aller."

Lukas Nmecha: "Bruges a bien commencé la saison, ils méritent leur titre. On s'est bien battu, notre première mi-temps n'était pas très bonne, je n'ai pas d'explications. On doit analyser ce qu'il s'est passé. Au niveau individuel, j'ai réalisé une saison fantastique, je fais de mon mieux, j'apprends. On verra ce qu'il va se passer à l'avenir. Je ferai d'abord une pause après la saison et on verra."

Vincent Kompany: "Le titre de Bruges est mérité, c'est l'équipe qui est rentrée en playoffs avec le plus grand avantage. On n'est pas encore capable de rivaliser individuellement avec Bruges, mais on a montré de belles choses collectivement. Notre équipe a une énorme marge de progression, j'ai envie d'explorer et de faire progresser cette équipe, beaucoup de nos joueurs vont encore s'améliorer. Le plus important est maintenant cette finale contre l'Antwerp."