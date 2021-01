: "Ce nul n'est pas suffisant, une erreur qu'on fait en première mi-temps a facilité la tâche de Mouscron. Je voulais les trois points aujourd'hui. Il y a de bons renforts qui sont arrivés, c'est une bonne chose."

Christophe Lepoint: "La moitié de l'équipe ne regarde pas la balle et Dimata joue bien le coup sur le penalty. On fait la même chose que contre Beveren: on pouvait prendre trois points sur les autres mais bon on n'a pas perdu, c'est déjà ça. Tout le monde se battait pour l'équipe mais on n'est pas récompensé."



Serge Tabekou: "On a fait une faute et on devait se replacer comme au début du match. Je pense qu'on n'a pas été attentif et ensuite j'ai mis mon pied. C'est difficile pour moi."

Jorge Simao: "Les joueurs ont fait du bon travail, nous aurions dû gagner ce match. Mais nous ne devons pas pleurer, c'est passé et il faut avancer. On doit prendre les trois points que nous n'avons pas pris ce soir lors du prochain match. Les gars étaient toujours concentrés sur ce qu'ils devaient faire. On méritait mieux."