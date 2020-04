Ce n’est pas encore officiel, mais on se dirige enfin vers un accord avec les joueurs concernant la fameuse déclaration de solidarité.

Si tout le monde n’est pas d’accord avec le principe de renoncer à un douzième de la prime à la signature, même les plus réticents sentent qu’il est inutile d’insister. Les gros efforts financiers de joueurs à l’étranger les ont convaincus d’accepter le texte rédigé par la direction et Vincent Kompany. Les joueurs laissent donc tomber leur salaire du mois d’avril et recevront des compensations si Anderlecht doit prendre des mesures plus strictes (le chômage technique). Pour le moment, il n’en est pas question.