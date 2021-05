En égalisant, Paul Onuachu a inscrit son 32e but en championnat. On n’avait plus dépassé le cap des 31 depuis la saison 1979-1980 quand Vandenbergh avait scoré 39 fois pour le Lierse. "Erwin qui ?", a répondu le Nigérian, quand on lui a demandé s’il connaissait l’ex-buteur des Diables.

On ne peut pas lui en vouloir : Onuachu est né l’année où Vandenbergh a arrêté sa carrière. Deuxième chez les buteurs continentaux, il n’aura par contre pas la joie de gagner le Soulier d’or européen comme Vandenbergh en 1980. La faute à un avant polonais qui s’amuse au Bayern…