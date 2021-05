Des buts. Du pied, de la tête. "C’est simple, Paul Onuachu est exceptionnel et peut marquer avec toutes les parties de son corps." Le résumé est signé Peter Croonen, le président de Genk et défini parfaitement l’attaquant nigérian et le désormais joueur de la saison.

Après deux titres de rang de Hans Vanaken, c’est au tour de Paul Onuachu (26 ans) de soulever ce trophée individuel déterminé sur la saison complète. "C’est d’ailleurs mon premier trophée", a-t-il souri. "Il me fait plaisir et je suis impatient de le montrer à ma famille au Nigéria."