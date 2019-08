Onur Kaya (33 ans) pourrait aller à pied au match, ce soir. "J’habite la rue de Neerpede", dit le capitaine de Malines. "À mi-chemin entre le stade et le centre d’entraînement du Sporting. Mais je ne passe jamais au club comme le fait parfois Lukaku (rires)."

Pourtant, Kaya a joué à Anderlecht, et pas avec n’importe qui. "De mes six ans à mes quinze ans, j’ai joué dans l’équipe de Kompany, Vanden Borre et parfois Mertens, qui avait un an de moins. Kompany était déjà le leader de cette équipe. Il était très intelligent et parfaitement bilingue. Bref : il impressionnait déjà. Moi, j’étais plus timide."

Les deux ne sont pas restés en contact. "Quand je suis parti aux Pays-Bas, on s’est perdu de vue. Mais même en tant que coéquipiers, on n’était pas très proches. Vincent venait du centre-ville, moi d’Anderlecht."

Kaya ne garde pas de bons souvenirs de ses visites à Anderlecht avec ses prochains clubs. "À part un nul avec Zulte, j’ai tout perdu. J’ai marqué le 0-1 pour Charleroi, mais on a perdu 4-1. Et lors d’un autre match avec Zulte, j’ai raté un penalty et on a perdu 2-0."

Selon les observateurs, le football direct de Malines pourrait faire mal à Anderlecht. Kaya : "Qui dit qu’on va jouer ainsi ? Chaque match, on a un autre plan. On n’a pas peur d’Anderlecht, mais on se méfie quand même d’eux. Cela reste Anderlecht, hein… Il faut surtout ne pas être trop confiant."