Onze hooligans qui se sont affrontés le 24 février 2018 à Eupen, à l'occasion du match qui opposait l'équipe d'Eupen à celle de Lokeren, étaient cités à comparaître lundi devant le tribunal correctionnel d'Eupen.

Il est reproché à ces supporters violents des coups et blessures volontaires et l'appartenance à une association de malfaiteurs, avec la circonstance aggravante de préméditation.

Dès l'après-midi du 24 février, date d'un match qui opposait les deux équipes, les supporters du club flamand s'étaient rassemblés dans le chef-lieu de la Communauté germanophone. Après être arrivés en car à proximité du stade du Kehrweg, ils se sont rendus en ville, à pied. C'est là que plusieurs bagarres ont éclaté avec des supporters germanophones. Une quarantaine de supporters --dont certains avaient le visage caché, portaient des protège-dents ou encore des gants de boxe-- étaient présents et il aura fallu l'intervention d'une centaine de policiers pour calmer les esprits.

A la suite de ces affrontements, au cours desquels des coups ont été échangés, plusieurs supporters violents avaient pu être identifiés grâce à des images filmées.

Ce lundi, trois supporters du club germanophone et huit du club flamand étaient cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Eupen.

Tous ont reconnu avoir participé activement aux bagarres qui, selon le parquet, avaient été organisées à l'avance. Si les prévenus ont expliqué avoir reçu et porté des coups, à d'autres supporters alors même qu'ils étaient au sol, ils contestent l'association de malfaiteurs et la préméditation.

Le substitut du procureur du Roi n'est pas de cet avis et estime que toutes les préventions sont établies à charge des différents prévenus. Il réclame donc à leur encontre des peines de prison ferme, allant de 10 à 18 mois. Pour les 9 prévenus présents à l'audience, le parquet ne s'oppose pas à une peine de travail. Ces peines sont assorties d'une amende variant entre 800 et 1.600 euros. Le ministère public réclame aussi à l'encontre de tous les protagonistes, des interdictions judiciaires de présence au stade dont la durée varie entre 2 et 3 ans.

Jugement attendu le 3 février.