Après les victoires de Charleroi, Zulte, Bruges et l'Antwerp, Anderlecht doit prendre les 3 points.

Anderlecht n'a plus le choix! Pour se qualifier dans les Play-Off, les Mauves vont devoir prendre des points et vite. A commencer par cet après-midi face à Ostende. La charge émotionnelle de ce match sera particulière car, on le sait, le club de la côte appartenait à Marc Coucke dans un passé pas si lointain.

Le RSCA se déplace sans Sandler et Trebel mais avec le retour de Vincent Kompany.

Les compositions :

Ostende : Dutoit, Faes, Milovic, Ndenbe, Bataille, Palaversa, Jonckheere, Vandendriessche, Sakala, Hjulsager, Akpala.

Anderlecht : Van Crombrugge, Luckassen, Kompany (C), Kana, Cobbaut, Sambi, Verschaeren, Vlap, Saelemaekers, Chadli, Roofe.



Suivez notre direct commenté: