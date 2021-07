OHL, d'abord mené, n'a pas pu profiter de sa supériorité numérique dans la dernière demi-heure.

Jelle Vossen a ouvert le score à la 24e minute. Bien servi par Omar Govea, il a envoyé une tête croisée dans le petit filet opposé de Rafael Romo (0-1, 24e). Les Louvanistes ont égalisé peu avant le retour aux vestiaires. Accroché par le Norvégien Brent Sormo dans le rectangle, le Français Thomas Henry s'est procuré un penalty et s'est fait justice lui-même, prenant à contrepied Louis Bostyn (1-1, 42e).

La tâche du Essevee s'est compliquée à la 62e, moment où le défenseur néerlandais Joost van Aken a écopé de son second carton jaune en l'espace de quinze minutes.

Malgré un rush final et une fin de match globalement dominée, la phalange de Marc Brys n'est pas parvenue à s'imposer.

Vendredi, le Standard et Genk se sont quittés sur un partage (1-1) de la première rencontre de l'édition 2021-2022 de cette D1A. Dans la foulée, le Beerschot accueillera le Cercle de Bruges et Courtrai défiera Seraing (18h30). Ostende et Charleroi s'affronteront en soirée (20h45).