C'est le genre de nouvelles qui donnent le sourire. Après cinq ans à combattre une leucémie, Miguel Van Damme a reçu une excellente nouvelle.

"Les contrôles de ces derniers mois étaient très bons. Les médecins n’ont plus trouvé de trace de leucémie dans mon sang et il n’a plus rien détecté non plus lors de la ponction lombaire", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Le portier des Groen en Zwart revient de loin. Il avait subi une rémission de la maladie en 2019 avant qu'elle ne revienne à tel point que le dernier rempart a douté quand son traitement ne fonctionnait plus.

"Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir", confiait-il il y a un an.

"J'essaie de m'entraîner autant que possible"

Heureusement, la situation a évolué dans le bon sens.

"Pour le moment, tout se passe bien et je me sens bien. Mais il faut rester prudent avant de parler de guérison. Maintenant que tout va bien, j’essaie d’en profiter. J’essaie de m’entraîner autant que possible et de profiter de mon épouse, ma famille et mes amis. Je vais tout faire pour réussir."

Le voir sur un terrain serait la meilleure des nouvelles possibles.