La raison de cette éviction n'était pas liée au sportif, mais au comportement en coulisses de l’ex-international.



Plusieurs employées du club ajacide se sont plaintes auprès de la direction de l’attitude du directeur sportif, surnommé "oncle pervers" par certaines d’entre elles. Décrit comme discret, voire froid dans les relations avec les autres, il avait en réalité un autre visage et a envoyé, sur une période étendue, de nombreux messages tendancieux, déplacés et à connotation sexuelle à plusieurs employées. Au-delà de ces SMS, Overmars aurait même transmis des images explicitement sexuelles, d’après plusieurs témoignages recueillis par des médias néerlandais auprès de salariées du club, sous couvert d’anonymat.

"Ce qui s’est passé ne se reproduira plus. C’est derrière moi, je veux tourner la page", a promis Overmars ce lundi lors de sa présentation à l'Antwerp, où il vient d'être intronisé directeur technique.



Sven Jaecques, le CEO de l’Antwerp a estimé qu’il est "important de donner une nouvelle chance à chacun. Nous avons discuté de ce sujet entre adultes et rappelé les valeurs de l’Antwerp. Elles correspondent. Nous n’avons pas parlé spécialement aux femmes travaillant dans le club, mais à tous les employés et tous les sujets ont été abordés."