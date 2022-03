"Un modèle", comme l’a si bien décrit Ben Lambrecht, le CEO du Cercle Bruges. Le combat de Miguel Van Damme contre la leucémie n’a cessé d’émouvoir le Royaume depuis cinq ans. Inspirant, courageux et persévérant, le gardien brugeois de 28 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi, des suites de sa maladie. "Notre papa chéri est parti hier soir pour son dernier match, un match qui ne se gagne plus", a écrit Kyana Dobbelaere, sa compagne et la mère de son enfant ce mardi matin. "Tu nous as quittés très doucement, mais tu l’as fait à ta manière… très fort.. Tu t’es battu comme un lion."

Pour l’éternité, Van Damme restera un symbole de la lutte contre le cancer. Celui qui a disputé 44 rencontres professionnelles souffrait de ce cancer (les tissus responsables de la production du sang) depuis 2016. En 2019, le portier a été déclaré guéri avant de malheureusement connaître plusieurs rechutes. "L’idée d’abandonner ne m’a jamais traversé l’esprit", avait-il déclaré en 2020 à la VRT. Et il ne l’a jamais fait.

En septembre de cette même année, les médecins lui ont annoncé que plus aucun traitement ne pouvait l’aider. La terrible nouvelle est tombée deux jours seulement après qu’il ait appris qu’il allait devenir papa pour la première fois. "Je veux tout faire pour pouvoir prendre mon enfant dans les bras", avait-il confié. Un souhait exaucé en mai dernier, quand la petite Camille a vu le jour.

Son club, le Cercle Bruges, était en deuil ce matin. Les Groen en Zwart ont ouvert un registre de condoléances. Les joueurs et les membres du staff ont observé une minute de silence avant l’entraînement de mardi. "La 16e minute reste symbolique pour toi Miguel", a déclaré le président, Vincent Goemaere faisant référence au numéro de maillot de Van Damme.

"You’ll never walk alone", a tweeté le Club Bruges. "Quel homme courageux. Quelle grande perte. Miguel, à jamais dans nos cœurs", a indiqué Anderlecht. Tous les joueurs de D1A et D1B porteront ce week-end un brassard noir en hommage au gardien. "Il est devenu une source d’inspiration au sein et à l’extérieur de la communauté du football", a communiqué la Pro League.

Son valeureux combat a touché bien plus que le football belge. "Le Real Madrid C. F., son président et sa Direction regrettent profondément la perte de Miguel Van Damme, joueur du Cercle de Bruges", a publié le club madrilène sur son site internet.

"Un gros hug à sa famille. Repose en paix mon ami", a écrit le légendaire gardien espagnol Iker Casillas, qui avait envoyé un message de soutien à Van Damme lors du Gala du Soulier d’or 2020.

La DH/Les Sports + tient à exprimer ses plus sincères condoléances à son épouse Kyana, sa fille Camille, ses parents, sa sœur Francesca mais aussi à toute sa famille et à tous ses proches.