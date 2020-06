Les témoignages que nous avons recueillis auprès de visages bien connus en Pro League en sont l’exemple, les langues se délient et elles décrivent toutes la même chose : la chronique d’un racisme ordinaire qui ne doit plus l’être.

Qui ne doit plus être toléré. La parole s’est libérée avec le mouvement Black Lives Matter. Mais, aussi forts soient-ils, les mots ne suffisent plus. Pas plus que les lacets ou les t-shirts. Le temps des actes est venu, avec trois piliers : parler pour ne plus que ces actes soient banalisés, éduquer pour faire changer les comportements et avancer. Enfin. Dans le bon sens. Pour enfin gagner ce match contre le fléau qu’est le racisme. Tous ensemble.