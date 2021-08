Nainggolan a fait ses premières déclarations devant le micro de la VRT en atterrissant à l’aéroport de Deurne, vers midi. "Je suis content d’être de retour", dit Radja. "Le président me voulait vraiment et c’était une opportunité de revenir à Anvers. Mon passé au Beerschot ? J’y ai grandi et j’en remercie le Beerschot. Mais dans une carrière, il faut faire des choix. Ce n’est pas un choix contre les fans du Beerschot, mais pour moi-même."

Puis, les derniers détails de son contrat ont été réglés, et les documents ont été signés. Les signatures ne seront valables que si Nainggolan réussit ses tests médicaux, ce qui sera le cas.

Ces examens ont eu lieu hier soir à Sluis, où il est passé sous le scanner et a passé une visite médicale effectuée par le docteur Sas, médecin de l’équipe nationale. La deuxième partie des tests a lieu ce samedi matin. Ce n’est qu’ensuite que le transfert sera officialisé.

Nainggolan n’était évidemment pas qualifié pour le match de ce vendredi à Charleroi, mais il pourra jouer à Nicosie en préliminaires de l’Europa League, ce mercredi. En principe, il n’aurait pas été qualifié mais vu qu’il était un joueur libre (il avait cassé son contrat à l’Inter), l’UEFA lui a accordé une dérogation. Il a participé à la préparation avec l’Inter Milan et est donc match fit.