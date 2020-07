"Seuls les sports sans contact restent autorisés. Les sports en groupes avec plus de dix personnes sont interdits pour les sportifs de plus de 18 ans" a expliqué la gouverneure de la province d'Anvers Cathy Berx lors d'une conférence de presse.

Le Beerschot, l'Antwerp et Malines ne peuvent plus, en théorie, s'entraîner dans la province d'Anvers. Il ne pourront sans doute pas non plus disputer de rencontres à domicile dans les prochaines semaines. Un drame pour la reprise de la Pro League en août prochain : les rencontres Antwerp-Gand, Malines-Club Bruges et Antwerp-Charleroi et éventuellement les rencontres du Beerschot en cas de promotion en D1A ne pourront donc pas avoir lieu.



Cette interdiction peut être annulée au niveau fédérale a laissé entendre Cathy Berx. "Nous attendons l'avis du groupe d'expert Celeval", a-t-elle ajouté.